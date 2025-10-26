Che cos'è Lombard (BARD)

Lombard sta sviluppando mercati di capitali Bitcoin on-chain per liberare il pieno potenziale dell'asset simbolo di questa generazione. Fondata nel 2024, l'azienda ha aperto la strada all'integrazione di Bitcoin nella DeFi con LBTC, il principale Bitcoin con rendimento garantito da un consorzio decentralizzato di 14 istituzioni di asset digitali, che oggi rappresenta il più grande Bitcoin LST. Lombard sta sviluppando un'infrastruttura full-stack per accelerare l'adozione di BTC on-chain da parte di possessori, protocolli e piattaforme, che comprende asset BTC, un SDK per lo staking e servizi di supporto. L'azienda è fondata e supportata da leader nel settore degli asset digitali, tra cui i principali protocolli, istituzioni ed exchange DeFi. Lombard sta sviluppando mercati di capitali Bitcoin on-chain per liberare il pieno potenziale dell'asset simbolo di questa generazione. Fondata nel 2024, l'azienda ha aperto la strada all'integrazione di Bitcoin nella DeFi con LBTC, il principale Bitcoin con rendimento garantito da un consorzio decentralizzato di 14 istituzioni di asset digitali, che oggi rappresenta il più grande Bitcoin LST. Lombard sta sviluppando un'infrastruttura full-stack per accelerare l'adozione di BTC on-chain da parte di possessori, protocolli e piattaforme, che comprende asset BTC, un SDK per lo staking e servizi di supporto. L'azienda è fondata e supportata da leader nel settore degli asset digitali, tra cui i principali protocolli, istituzioni ed exchange DeFi.

Lombard è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Lombard in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di BARD per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Lombard sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Lombard fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Lombard (USD)

Quanto varrà Lombard (BARD) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Lombard (BARD) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Lombard.

Controlla subito la previsione del prezzo di Lombard!

Economia del token di Lombard (BARD)

Comprendere l'economia del token di Lombard (BARD) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BARD!

Come acquistare Lombard (BARD)

Stai cercando come acquistare Lombard? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Lombard su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BARD in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Lombard

Per una comprensione più approfondita di Lombard, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Lombard Quanto vale oggi Lombard (BARD)? Il prezzo in tempo reale di BARD in USD è 0.6458 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da BARD in USD? $ 0.6458 . Consulta Il prezzo attuale di BARD in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Lombard? La capitalizzazione di mercato per BARD è -- USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di BARD? La fornitura circolante di BARD è -- USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BARD? BARD ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BARD? BARD ha visto un prezzo ATL di -- USD . Qual è il volume di trading di BARD? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BARD è $ 208.41K USD . BARD salirà quest'anno? BARD potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BARD per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Lombard (BARD)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025