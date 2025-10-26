Il prezzo in tempo reale di Lombard oggi è 0.6458 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BARD a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BARD su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Lombard oggi è 0.6458 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BARD a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BARD su MEXC ora.

Maggiori informazioni su BARD

Informazioni sul prezzo di BARD

Whitepaper di BARD

Sito web ufficiale di BARD

Economia del token di BARD

Previsioni del prezzo di BARD

Cronologia di BARD

Guida all'acquisto di BARD

Convertitore di BARD in valuta fiat

Spot BARD

Futures USDT-M BARD

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Lombard

Valore Lombard (BARD)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BARD:

$0.6458
$0.6458$0.6458
+0.09%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Lombard (BARD)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:24:53 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Lombard (BARD) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.642
$ 0.642$ 0.642
Min sulle 24h
$ 0.6544
$ 0.6544$ 0.6544
Max sulle 24h

$ 0.642
$ 0.642$ 0.642

$ 0.6544
$ 0.6544$ 0.6544

--
----

--
----

0.00%

+0.09%

+3.65%

+3.65%

Il prezzo in tempo reale di Lombard (BARD) è $ 0.6458. Nelle ultime 24 ore, BARD ha oscillato tra un minimo di $ 0.642 e un massimo di $ 0.6544, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BARD è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, BARD è variato del 0.00% nell'ultima ora, del +0.09% nelle 24 ore e del +3.65% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Lombard (BARD)

--
----

$ 208.41K
$ 208.41K$ 208.41K

$ 645.80M
$ 645.80M$ 645.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Lombard è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 208.41K. La fornitura circolante di BARD è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 645.80M.

Cronologia dei prezzi di Lombard (BARD) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Lombard per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.000581+0.09%
30 giorni$ -0.3683-36.32%
60 giorni$ +0.5258+438.16%
90 giorni$ +0.5258+438.16%
Variazione del prezzo di Lombard di oggi

Oggi, BARD ha registrato una variazione di $ +0.000581 (+0.09%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Lombard in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.3683 (-36.32%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Lombard in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BARD ha registrato una variazione di $ +0.5258 (+438.16%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Lombard in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.5258 (+438.16%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Lombard (BARD)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Lombard.

Che cos'è Lombard (BARD)

Lombard sta sviluppando mercati di capitali Bitcoin on-chain per liberare il pieno potenziale dell'asset simbolo di questa generazione. Fondata nel 2024, l'azienda ha aperto la strada all'integrazione di Bitcoin nella DeFi con LBTC, il principale Bitcoin con rendimento garantito da un consorzio decentralizzato di 14 istituzioni di asset digitali, che oggi rappresenta il più grande Bitcoin LST. Lombard sta sviluppando un'infrastruttura full-stack per accelerare l'adozione di BTC on-chain da parte di possessori, protocolli e piattaforme, che comprende asset BTC, un SDK per lo staking e servizi di supporto. L'azienda è fondata e supportata da leader nel settore degli asset digitali, tra cui i principali protocolli, istituzioni ed exchange DeFi.

Lombard è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Lombard in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BARD per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Lombard sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Lombard fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Lombard (USD)

Quanto varrà Lombard (BARD) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Lombard (BARD) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Lombard.

Controlla subito la previsione del prezzo di Lombard!

Economia del token di Lombard (BARD)

Comprendere l'economia del token di Lombard (BARD) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BARD!

Come acquistare Lombard (BARD)

Stai cercando come acquistare Lombard? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Lombard su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BARD in valute locali

1 Lombard (BARD) in VND
16,994.227
1 Lombard (BARD) in AUD
A$0.988074
1 Lombard (BARD) in GBP
0.48435
1 Lombard (BARD) in EUR
0.555388
1 Lombard (BARD) in USD
$0.6458
1 Lombard (BARD) in MYR
RM2.725276
1 Lombard (BARD) in TRY
27.084852
1 Lombard (BARD) in JPY
¥98.1616
1 Lombard (BARD) in ARS
ARS$962.442198
1 Lombard (BARD) in RUB
51.412138
1 Lombard (BARD) in INR
56.707698
1 Lombard (BARD) in IDR
Rp10,763.329028
1 Lombard (BARD) in PHP
37.94075
1 Lombard (BARD) in EGP
￡E.30.746538
1 Lombard (BARD) in BRL
R$3.474404
1 Lombard (BARD) in CAD
C$0.90412
1 Lombard (BARD) in BDT
78.91676
1 Lombard (BARD) in NGN
942.77113
1 Lombard (BARD) in COP
$2,503.094968
1 Lombard (BARD) in ZAR
R.11.146508
1 Lombard (BARD) in UAH
26.987982
1 Lombard (BARD) in TZS
T.Sh.1,606.466248
1 Lombard (BARD) in VES
Bs136.9096
1 Lombard (BARD) in CLP
$607.6978
1 Lombard (BARD) in PKR
Rs181.450426
1 Lombard (BARD) in KZT
347.7633
1 Lombard (BARD) in THB
฿21.08537
1 Lombard (BARD) in TWD
NT$19.916472
1 Lombard (BARD) in AED
د.إ2.370086
1 Lombard (BARD) in CHF
Fr0.510182
1 Lombard (BARD) in HKD
HK$5.011408
1 Lombard (BARD) in AMD
֏247.334942
1 Lombard (BARD) in MAD
.د.م5.954276
1 Lombard (BARD) in MXN
$11.91501
1 Lombard (BARD) in SAR
ريال2.42175
1 Lombard (BARD) in ETB
Br97.522258
1 Lombard (BARD) in KES
KSh83.430902
1 Lombard (BARD) in JOD
د.أ0.4578722
1 Lombard (BARD) in PLN
2.35717
1 Lombard (BARD) in RON
лв2.822146
1 Lombard (BARD) in SEK
kr6.07052
1 Lombard (BARD) in BGN
лв1.084944
1 Lombard (BARD) in HUF
Ft216.63361
1 Lombard (BARD) in CZK
13.503678
1 Lombard (BARD) in KWD
د.ك0.1976148
1 Lombard (BARD) in ILS
2.118224
1 Lombard (BARD) in BOB
Bs4.45602
1 Lombard (BARD) in AZN
1.09786
1 Lombard (BARD) in TJS
SM5.960734
1 Lombard (BARD) in GEL
1.750118
1 Lombard (BARD) in AOA
Kz592.476294
1 Lombard (BARD) in BHD
.د.ب0.2428208
1 Lombard (BARD) in BMD
$0.6458
1 Lombard (BARD) in DKK
kr4.146036
1 Lombard (BARD) in HNL
L16.881212
1 Lombard (BARD) in MUR
29.403274
1 Lombard (BARD) in NAD
$11.146508
1 Lombard (BARD) in NOK
kr6.464458
1 Lombard (BARD) in NZD
$1.117234
1 Lombard (BARD) in PAB
B/.0.6458
1 Lombard (BARD) in PGK
K2.718818
1 Lombard (BARD) in QAR
ر.ق2.350712
1 Lombard (BARD) in RSD
дин.65.187052
1 Lombard (BARD) in UZS
soʻm7,875.608496
1 Lombard (BARD) in ALL
L53.6014
1 Lombard (BARD) in ANG
ƒ1.155982
1 Lombard (BARD) in AWG
ƒ1.155982
1 Lombard (BARD) in BBD
$1.2916
1 Lombard (BARD) in BAM
KM1.084944
1 Lombard (BARD) in BIF
Fr1,904.4642
1 Lombard (BARD) in BND
$0.833082
1 Lombard (BARD) in BSD
$0.6458
1 Lombard (BARD) in JMD
$103.55403
1 Lombard (BARD) in KHR
2,604.02705
1 Lombard (BARD) in KMF
Fr273.8192
1 Lombard (BARD) in LAK
14,039.130154
1 Lombard (BARD) in LKR
රු196.110086
1 Lombard (BARD) in MDL
L10.972142
1 Lombard (BARD) in MGA
Ar2,922.167504
1 Lombard (BARD) in MOP
P5.1664
1 Lombard (BARD) in MVR
9.88074
1 Lombard (BARD) in MWK
MK1,121.179838
1 Lombard (BARD) in MZN
MT41.26662
1 Lombard (BARD) in NPR
रु90.663862
1 Lombard (BARD) in PYG
4,580.0136
1 Lombard (BARD) in RWF
Fr935.7642
1 Lombard (BARD) in SBD
$5.308476
1 Lombard (BARD) in SCR
9.028284
1 Lombard (BARD) in SRD
$25.631802
1 Lombard (BARD) in SVC
$5.644292
1 Lombard (BARD) in SZL
L11.165882
1 Lombard (BARD) in TMT
m2.266758
1 Lombard (BARD) in TND
د.ت1.8928398
1 Lombard (BARD) in TTD
$4.378524
1 Lombard (BARD) in UGX
Sh2,249.9672
1 Lombard (BARD) in XAF
Fr364.2312
1 Lombard (BARD) in XCD
$1.74366
1 Lombard (BARD) in XOF
Fr364.2312
1 Lombard (BARD) in XPF
Fr65.8716
1 Lombard (BARD) in BWP
P9.215566
1 Lombard (BARD) in BZD
$1.298058
1 Lombard (BARD) in CVE
$61.505992
1 Lombard (BARD) in DJF
Fr114.3066
1 Lombard (BARD) in DOP
$41.124544
1 Lombard (BARD) in DZD
د.ج84.063786
1 Lombard (BARD) in FJD
$1.465966
1 Lombard (BARD) in GNF
Fr5,615.231
1 Lombard (BARD) in GTQ
Q4.94037
1 Lombard (BARD) in GYD
$135.10136
1 Lombard (BARD) in ISK
kr79.4334

Risorsa Lombard

Per una comprensione più approfondita di Lombard, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Lombard
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Lombard

Quanto vale oggi Lombard (BARD)?
Il prezzo in tempo reale di BARD in USD è 0.6458 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BARD in USD?
Il prezzo attuale di BARD in USD è $ 0.6458. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Lombard?
La capitalizzazione di mercato per BARD è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BARD?
La fornitura circolante di BARD è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BARD?
BARD ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BARD?
BARD ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di BARD?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BARD è $ 208.41K USD.
BARD salirà quest'anno?
BARD potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BARD per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:24:53 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Lombard (BARD)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore BARD in USD

Importo

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0.6458 USD

Fai trading di BARD

BARD/USDC
$0.6457
$0.6457$0.6457
+0.03%
BARD/USDT
$0.6458
$0.6458$0.6458
+0.03%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,660.00
$111,660.00$111,660.00

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,960.77
$3,960.77$3,960.77

+0.71%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05777
$0.05777$0.05777

-15.78%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4385
$7.4385$7.4385

+1.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.42
$194.42$194.42

+1.31%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,660.00
$111,660.00$111,660.00

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,960.77
$3,960.77$3,960.77

+0.71%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6250
$2.6250$2.6250

+1.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.42
$194.42$194.42

+1.31%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19748
$0.19748$0.19748

+0.63%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000108
$0.000000000000108$0.000000000000108

+8.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.161010
$0.161010$0.161010

+21,368.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5000
$0.5000$0.5000

+1,900.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5000
$0.5000$0.5000

+1,900.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00012727
$0.00012727$0.00012727

+234.92%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.050938
$0.050938$0.050938

+102.44%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000665
$0.0000000000665$0.0000000000665

+44.25%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000156
$0.0000000000000000000156$0.0000000000000000000156

+41.81%