Economia del token e analisi del prezzo di Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Trashy By Matt Furie (TRASHY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 11.60K $ 11.60K $ 11.60K Fornitura totale: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Fornitura circolante: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 11.60K $ 11.60K $ 11.60K Massimo storico: $ 0.00073629 $ 0.00073629 $ 0.00073629 Minimo storico: $ 0.00001152 $ 0.00001152 $ 0.00001152 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0