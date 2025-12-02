Economia del token e analisi del prezzo di Tapestry AI (TAPS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Tapestry AI (TAPS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 57.90K $ 57.90K $ 57.90K Fornitura totale: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Fornitura circolante: $ 502.55M $ 502.55M $ 502.55M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 115.21K $ 115.21K $ 115.21K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00011521 $ 0.00011521 $ 0.00011521