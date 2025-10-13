Economia del token di SynthesizeAI (SYNTH)
Economia del token e analisi del prezzo di SynthesizeAI (SYNTH)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SynthesizeAI (SYNTH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su SynthesizeAI SYNTH
SynthesizeAI is an AI-powered platform designed to simplify and automate crypto-related tasks for individuals, traders, and Web3 communities. It offers advanced AI tools for market analysis, trading insights, meme generation, and community engagement. The platform features Bee, an AI crypto sidekick that provides real-time market data, technical analysis, and trading signals, enhancing decision-making through voice and text commands . Additionally, SynthesizeAI automates meme creation tailored to crypto communities , boosting user engagement across the Web3 ecosystem. The $SYNTH token powers the ecosystem, offering holders benefits exclusive feature access, and community rewards. SynthesizeAI’s goal is to streamline crypto operations, enabling users to trade smarter, engage deeper, and manage assets efficiently—all through AI automation.
Economia del token di SynthesizeAI (SYNTH): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di SynthesizeAI (SYNTH) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token SYNTH che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token SYNTH possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di SYNTH, esplora il prezzo in tempo reale del token SYNTH!
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy