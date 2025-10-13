Economia del token e analisi del prezzo di SynthesizeAI (SYNTH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SynthesizeAI (SYNTH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 145.02K $ 145.02K $ 145.02K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 961.00M $ 961.00M $ 961.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 150.90K $ 150.90K $ 150.90K Massimo storico: $ 0.00169867 $ 0.00169867 $ 0.00169867 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0001509 $ 0.0001509 $ 0.0001509