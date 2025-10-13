Economia del token e analisi del prezzo di Swash (SWASH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Swash (SWASH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.27M Fornitura totale: $ 1.00B Fornitura circolante: $ 994.96M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.28M Massimo storico: $ 0.95025 Minimo storico: $ 0.00161107 Prezzo attuale: $ 0.002281