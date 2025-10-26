Il prezzo in tempo reale di Swash oggi è 0.0018647 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SWASH a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SWASH su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Swash oggi è 0.0018647 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SWASH a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SWASH su MEXC ora.

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SWASH:

0.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Swash (SWASH)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:12:33 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Swash (SWASH) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

+0.01%

+0.01%

-17.64%

-17.64%

Il prezzo in tempo reale di Swash (SWASH) è $0.0018647. Nelle ultime 24 ore, SWASH ha oscillato tra un minimo di $ 0.00186159 e un massimo di $ 0.00187067, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SWASH è $ 0.95025, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00161107.

In termini di performance a breve termine, SWASH è variato del +0.01% nell'ultima ora, del +0.01% nelle 24 ore e del -17.64% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Swash (SWASH)

L'attuale capitalizzazione di mercato di Swash è $ 1.86M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SWASH è 994.96M, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.86M.

Cronologia dei prezzi di Swash (SWASH) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Swash a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Swash in USD è stata di $ -0.0002084324.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Swash in USD è stata di $ -0.0008029731.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Swash in USD è stata di $ -0.001379207221844942.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.01%
30 giorni$ -0.0002084324-11.17%
60 giorni$ -0.0008029731-43.06%
90 giorni$ -0.001379207221844942-42.51%

Che cos'è Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Swash (SWASH)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Swash (USD)

Quanto varrà Swash (SWASH) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Swash (SWASH) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Swash.

Controlla subito la previsione del prezzo di Swash!

SWASH in valute locali

Economia del token di Swash (SWASH)

Comprendere l'economia del token di Swash (SWASH) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SWASH!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Swash (SWASH)

Quanto vale oggi Swash (SWASH)?
Il prezzo in tempo reale di SWASH in USD è 0.0018647 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SWASH in USD?
Il prezzo attuale di SWASH in USD è $ 0.0018647. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Swash?
La capitalizzazione di mercato per SWASH è $ 1.86M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SWASH?
La fornitura circolante di SWASH è 994.96M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SWASH?
SWASH ha raggiunto un prezzo ATH di 0.95025 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SWASH?
SWASH ha visto un prezzo ATL di 0.00161107 USD.
Qual è il volume di trading di SWASH?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SWASH è -- USD.
SWASH salirà quest'anno?
SWASH potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SWASH per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:12:33 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Swash (SWASH)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

