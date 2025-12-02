Economia del token e analisi del prezzo di Stable Coin (SBC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Stable Coin (SBC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Fornitura totale: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Fornitura circolante: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Massimo storico: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Minimo storico: $ 0.995642 $ 0.995642 $ 0.995642 Prezzo attuale: $ 0.999934 $ 0.999934 $ 0.999934