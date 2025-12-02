Maggiori informazioni su ZBT
Economia del token di ZEROBASE (ZBT)
Economia del token e analisi del prezzo di ZEROBASE (ZBT)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ZEROBASE (ZBT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su ZEROBASE ZBT
ZEROBASE è una rete infrastrutturale crittografica decentralizzata che consente calcoli off-chain verificabili utilizzando dimostrazioni a conoscenza zero (ZKP) e ambienti di esecuzione attendibili (TEE). Supporta prodotti come zkStaking, zkLogin e ProofYield, creando un ponte tra DeFi istituzionale, privacy degli utenti e strategie per asset reali.
Economia del token di ZEROBASE (ZBT): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di ZEROBASE (ZBT) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token ZBT che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token ZBT possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di ZBT, esplora il prezzo in tempo reale del token ZBT!
Come acquistare ZBT
Vuoi aggiungere ZEROBASE (ZBT) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di ZBT, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di ZEROBASE (ZBT)
L'analisi della cronologia dei prezzi di ZBT aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di ZBT
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi ZBT? La nostra pagina di previsione dei prezzi di ZBT combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
