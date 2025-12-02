ZEROBASE è una rete infrastrutturale crittografica decentralizzata che consente calcoli off-chain verificabili utilizzando dimostrazioni a conoscenza zero (ZKP) e ambienti di esecuzione attendibili (TEE). Supporta prodotti come zkStaking, zkLogin e ProofYield, creando un ponte tra DeFi istituzionale, privacy degli utenti e strategie per asset reali.