Economia del token e analisi del prezzo di Squill (SQUILL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Squill (SQUILL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 777.85K Fornitura totale: $ 10.00M Fornitura circolante: $ 3.53M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.20M Massimo storico: $ 0.523435 Minimo storico: $ 0.069945 Prezzo attuale: $ 0.220084