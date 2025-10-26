Il prezzo in tempo reale di Squill oggi è 0.120954 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SQUILL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SQUILL su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Squill oggi è 0.120954 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SQUILL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SQUILL su MEXC ora.

Prezzo di Squill (SQUILL)

$0.121077
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:09:20 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Squill (SQUILL) (USD)

$ 0.120225
$ 0.120225$ 0.120225
$ 0.121125
$ 0.121125$ 0.121125
$ 0.120225
$ 0.120225$ 0.120225

$ 0.121125
$ 0.121125$ 0.121125

$ 0.523435
$ 0.523435$ 0.523435

$ 0.069945
$ 0.069945$ 0.069945

+0.01%

-0.04%

-15.68%

-15.68%

Il prezzo in tempo reale di Squill (SQUILL) è $0.120954. Nelle ultime 24 ore, SQUILL ha oscillato tra un minimo di $ 0.120225 e un massimo di $ 0.121125, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SQUILL è $ 0.523435, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.069945.

In termini di performance a breve termine, SQUILL è variato del +0.01% nell'ultima ora, del -0.04% nelle 24 ore e del -15.68% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Squill (SQUILL)

$ 428.51K
$ 428.51K$ 428.51K

--
----

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

3.54M
3.54M 3.54M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Squill è $ 428.51K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SQUILL è 3.54M, con una fornitura totale di 10000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.21M.

Cronologia dei prezzi di Squill (SQUILL) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Squill a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Squill in USD è stata di $ -0.0518706874.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Squill in USD è stata di $ -0.0818949174.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Squill in USD è stata di $ -0.31191850455687504.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.04%
30 giorni$ -0.0518706874-42.88%
60 giorni$ -0.0818949174-67.70%
90 giorni$ -0.31191850455687504-72.05%

Che cos'è Squill (SQUILL)

$SQUILL governs $OPEN, an equal-weight index tracking leading stablecoin-networks advancing transparency, composability, and user-led governance.

Included protocols should be evaluated on verifiable asset-backing, peg design, mint/redeem logic, safety mechanisms, yield-sharing, and decentralized control.

Vote-lock SQUILL to earn fees and a voice in shaping the OPEN index: constituents, weights, and beyond.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Squill (USD)

Quanto varrà Squill (SQUILL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Squill (SQUILL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Squill.

Controlla subito la previsione del prezzo di Squill!

SQUILL in valute locali

Economia del token di Squill (SQUILL)

Comprendere l'economia del token di Squill (SQUILL) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SQUILL!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Squill (SQUILL)

Quanto vale oggi Squill (SQUILL)?
Il prezzo in tempo reale di SQUILL in USD è 0.120954 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SQUILL in USD?
Il prezzo attuale di SQUILL in USD è $ 0.120954. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Squill?
La capitalizzazione di mercato per SQUILL è $ 428.51K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SQUILL?
La fornitura circolante di SQUILL è 3.54M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SQUILL?
SQUILL ha raggiunto un prezzo ATH di 0.523435 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SQUILL?
SQUILL ha visto un prezzo ATL di 0.069945 USD.
Qual è il volume di trading di SQUILL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SQUILL è -- USD.
SQUILL salirà quest'anno?
SQUILL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SQUILL per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:09:20 (UTC+8)

10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

