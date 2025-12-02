Economia del token e analisi del prezzo di Soul Graph (GRPH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Soul Graph (GRPH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.98M Fornitura totale: $ 999.89M Fornitura circolante: $ 999.89M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.98M Massimo storico: $ 0.064363 Minimo storico: $ 0.00077195 Prezzo attuale: $ 0.0029804