Economia del token e analisi del prezzo di SolNav AI (SOLNAV)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SolNav AI (SOLNAV), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 21.83K $ 21.83K $ 21.83K Fornitura totale: $ 149.83M $ 149.83M $ 149.83M Fornitura circolante: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 32.73K $ 32.73K $ 32.73K Massimo storico: $ 0.00638547 $ 0.00638547 $ 0.00638547 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00021997 $ 0.00021997 $ 0.00021997