Economia del token e analisi del prezzo di Skull of Pepe Token (SKOP)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Skull of Pepe Token (SKOP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 544.29K Fornitura totale: $ 150.00M Fornitura circolante: $ 150.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 544.29K Massimo storico: $ 0.142385 Minimo storico: $ 0.00354681 Prezzo attuale: $ 0.0036286