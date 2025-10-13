Economia del token e analisi del prezzo di Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Sao Paulo FC Fan Token (SPFC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 153.96K $ 153.96K $ 153.96K Fornitura totale: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Fornitura circolante: $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 643.04K $ 643.04K $ 643.04K Massimo storico: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 Minimo storico: $ 0.0148642 $ 0.0148642 $ 0.0148642 Prezzo attuale: $ 0.03208492 $ 0.03208492 $ 0.03208492