Economia del token e analisi del prezzo di RWAI by Virtuals (RWAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per RWAI by Virtuals (RWAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 65.51K Fornitura totale: $ 1.00B Fornitura circolante: $ 699.40M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 93.66K Massimo storico: $ 0.00301958 Minimo storico: $ 0 Prezzo attuale: $ 0