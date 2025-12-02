Economia del token e analisi del prezzo di Midas The Minotaur (MIDAS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Midas The Minotaur (MIDAS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Fornitura totale: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Fornitura circolante: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00039774 $ 0.00039774 $ 0.00039774