Economia del token e analisi del prezzo di MEMDEX100 (MEMDEX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MEMDEX100 (MEMDEX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Fornitura totale: $ 988.82M $ 988.82M $ 988.82M Fornitura circolante: $ 988.82M $ 988.82M $ 988.82M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Massimo storico: $ 0.090549 $ 0.090549 $ 0.090549 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00135181 $ 0.00135181 $ 0.00135181