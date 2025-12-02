Economia del token e analisi del prezzo di iOQ Wallet (IOQ WALLET)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per iOQ Wallet (IOQ WALLET), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 589.36K Fornitura totale: $ 989.82M Fornitura circolante: $ 989.82M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 589.36K Massimo storico: $ 0.00239233 Minimo storico: $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00059542