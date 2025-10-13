Economia del token e analisi del prezzo di Gugo (GUGO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Gugo (GUGO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.83M Fornitura totale: $ 990.10M Fornitura circolante: $ 990.10M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.83M Massimo storico: $ 0.0146709 Minimo storico: $ 0.00135816 Prezzo attuale: $ 0.00184958