Economia del token di GIGAETH (GETH)
Economia del token e analisi del prezzo di GIGAETH (GETH)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per GIGAETH (GETH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su GIGAETH GETH
GIGAETH is an automated strategy that combines multiple ETH yield sources into a single token. It earns staking rewards through wstETH, lending interest through aETH, trading fees from the wstETH-aETH pool, and additional DeFi incentives when available. Users get exposure to all these yields without managing separate positions.
What can GIGAETH be used for? GIGAETH can be: Held for automatic yield accumulation from multiple sources Supplied to the Omnipool as liquidity to farm additional rewards Used as collateral in Hydration's borrowing markets to access liquidity without selling Traded for other assets when needed Used in leverage strategies by borrowing additional ETH to purchase more GIGAETH.
Economia del token di GIGAETH (GETH): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di GIGAETH (GETH) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token GETH che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token GETH possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di GETH, esplora il prezzo in tempo reale del token GETH!
Previsione prezzi di GETH
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi GETH? La nostra pagina di previsione dei prezzi di GETH combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy