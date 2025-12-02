Economia del token e analisi del prezzo di Gama Token (GAMA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Gama Token (GAMA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 76.46M $ 76.46M $ 76.46M Fornitura totale: $ 100.03M $ 100.03M $ 100.03M Fornitura circolante: $ 100.03M $ 100.03M $ 100.03M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 76.46M $ 76.46M $ 76.46M Massimo storico: $ 0.873173 $ 0.873173 $ 0.873173 Minimo storico: $ 0.585643 $ 0.585643 $ 0.585643 Prezzo attuale: $ 0.764393 $ 0.764393 $ 0.764393