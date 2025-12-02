Economia del token e analisi del prezzo di EVIVO Token (EVIVO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per EVIVO Token (EVIVO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 17.79K $ 17.79K $ 17.79K Fornitura totale: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Fornitura circolante: $ 750.38M $ 750.38M $ 750.38M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 23.70K $ 23.70K $ 23.70K Massimo storico: $ 0.00005169 $ 0.00005169 $ 0.00005169 Minimo storico: $ 0.00002358 $ 0.00002358 $ 0.00002358 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0