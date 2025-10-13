Economia del token e analisi del prezzo di Dessistant by Virtuals (DESS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Dessistant by Virtuals (DESS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 41.80K $ 41.80K $ 41.80K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 464.64M $ 464.64M $ 464.64M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 89.96K $ 89.96K $ 89.96K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0