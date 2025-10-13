Economia del token di DataMind (DMIND)
he Future of AI is Decentralized, Private, and Powered by You In today’s world, AI is the new electricity—it powers everything from your phone's voice assistant to financial predictions and medical breakthroughs. But here’s the problem: AI development is locked in the hands of tech giantswho control all the data, the computing power, and the models. If you’re not part of a huge company with massive resources, you’re left out of the AI revolution.
Enter DataMind – A Game-Changer on the Ethereum Blockchain DataMind is building something different: A decentralized ecosystem where anyone can store private data, train AI models, prove those models are real and accurate, and get rewarded for contributing—all on the blockchain.
It’s like the Web3 version of Google AI, but instead of being run by one company, it’s powered by a global community.
Economia del token di DataMind (DMIND): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di DataMind (DMIND) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token DMIND che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token DMIND possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di DMIND, esplora il prezzo in tempo reale del token DMIND!
