Economia del token e analisi del prezzo di DACHU THE CHEF (DACHU)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DACHU THE CHEF (DACHU), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 170.76K $ 170.76K $ 170.76K Fornitura totale: $ 955.00M $ 955.00M $ 955.00M Fornitura circolante: $ 955.00M $ 955.00M $ 955.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 170.76K $ 170.76K $ 170.76K Massimo storico: $ 0.0029699 $ 0.0029699 $ 0.0029699 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0001788 $ 0.0001788 $ 0.0001788