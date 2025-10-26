Il prezzo in tempo reale di DACHU THE CHEF oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DACHU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DACHU su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di DACHU THE CHEF oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DACHU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DACHU su MEXC ora.

Maggiori informazioni su DACHU

Informazioni sul prezzo di DACHU

Sito web ufficiale di DACHU

Economia del token di DACHU

Previsioni del prezzo di DACHU

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo DACHU THE CHEF

Prezzo di DACHU THE CHEF (DACHU)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in DACHU:

$0.00054493
$0.00054493$0.00054493
-0.90%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di DACHU THE CHEF (DACHU)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:20:55 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di DACHU THE CHEF (DACHU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0029699
$ 0.0029699$ 0.0029699

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-0.91%

-1.08%

-1.08%

Il prezzo in tempo reale di DACHU THE CHEF (DACHU) è --. Nelle ultime 24 ore, DACHU ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DACHU è $ 0.0029699, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, DACHU è variato del +0.14% nell'ultima ora, del -0.91% nelle 24 ore e del -1.08% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di DACHU THE CHEF (DACHU)

$ 520.41K
$ 520.41K$ 520.41K

--
----

$ 520.41K
$ 520.41K$ 520.41K

955.00M
955.00M 955.00M

954,998,997.0736979
954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

L'attuale capitalizzazione di mercato di DACHU THE CHEF è $ 520.41K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di DACHU è 955.00M, con una fornitura totale di 954998997.0736979. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 520.41K.

Cronologia dei prezzi di DACHU THE CHEF (DACHU) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di DACHU THE CHEF a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di DACHU THE CHEF in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di DACHU THE CHEF in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di DACHU THE CHEF in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.91%
30 giorni$ 0--
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è DACHU THE CHEF (DACHU)

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa DACHU THE CHEF (DACHU)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di DACHU THE CHEF (USD)

Quanto varrà DACHU THE CHEF (DACHU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset DACHU THE CHEF (DACHU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per DACHU THE CHEF.

Controlla subito la previsione del prezzo di DACHU THE CHEF!

DACHU in valute locali

Economia del token di DACHU THE CHEF (DACHU)

Comprendere l'economia del token di DACHU THE CHEF (DACHU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DACHU!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a DACHU THE CHEF (DACHU)

Quanto vale oggi DACHU THE CHEF (DACHU)?
Il prezzo in tempo reale di DACHU in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DACHU in USD?
Il prezzo attuale di DACHU in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di DACHU THE CHEF?
La capitalizzazione di mercato per DACHU è $ 520.41K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DACHU?
La fornitura circolante di DACHU è 955.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DACHU?
DACHU ha raggiunto un prezzo ATH di 0.0029699 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DACHU?
DACHU ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di DACHU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DACHU è -- USD.
DACHU salirà quest'anno?
DACHU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DACHU per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:20:55 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di DACHU THE CHEF (DACHU)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,408.22
$111,408.22$111,408.22

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,945.97
$3,945.97$3,945.97

+0.33%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05875
$0.05875$0.05875

-14.35%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.3232
$7.3232$7.3232

-0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.70
$194.70$194.70

+1.46%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,408.22
$111,408.22$111,408.22

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,945.97
$3,945.97$3,945.97

+0.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6054
$2.6054$2.6054

+0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.70
$194.70$194.70

+1.46%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19696
$0.19696$0.19696

+0.37%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000121
$0.000000000000121$0.000000000000121

+21.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.104557
$0.104557$0.104557

+13,840.93%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5070
$0.5070$0.5070

+1,928.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5070
$0.5070$0.5070

+1,928.00%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.047544
$0.047544$0.047544

+88.95%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000790
$0.0000000000790$0.0000000000790

+71.36%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000174
$0.0000000000000000000174$0.0000000000000000000174

+58.18%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004205
$0.00004205$0.00004205

+32.77%