Economia del token e analisi del prezzo di Concentric Industries (CONCENTRIC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Concentric Industries (CONCENTRIC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 460.83K $ 460.83K $ 460.83K Fornitura totale: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Fornitura circolante: $ 871.82M $ 871.82M $ 871.82M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 528.55K $ 528.55K $ 528.55K Massimo storico: $ 0.00442362 $ 0.00442362 $ 0.00442362 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00052857 $ 0.00052857 $ 0.00052857