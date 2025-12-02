Economia del token e analisi del prezzo di Compound USDC (CUSDC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Compound USDC (CUSDC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 31.30M $ 31.30M $ 31.30M Fornitura totale: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Fornitura circolante: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 31.30M $ 31.30M $ 31.30M Massimo storico: $ 0.220912 $ 0.220912 $ 0.220912 Minimo storico: $ 0.00620705 $ 0.00620705 $ 0.00620705 Prezzo attuale: $ 0.0253082 $ 0.0253082 $ 0.0253082