Economia del token di Yooldo Games (ESPORTS)

Scopri informazioni chiave su Yooldo Games (ESPORTS), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 00:26:13 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di Yooldo Games (ESPORTS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Yooldo Games (ESPORTS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 109.44M
Fornitura totale:
$ 900.00M
Fornitura circolante:
$ 231.35M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 425.74M
Massimo storico:
$ 0.51762
Minimo storico:
$ 0.05189790997151288
Prezzo attuale:
$ 0.47304
Informazioni su Yooldo Games ESPORTS

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Sito web ufficiale:
https://www.yooldo.gg/
Whitepaper:
https://cyber-galz.gitbook.io/yooldo-whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xF39e4b21c84e737Df08e2C3b32541d856f508E48

Economia del token di Yooldo Games (ESPORTS): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Yooldo Games (ESPORTS) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token ESPORTS che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token ESPORTS possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di ESPORTS, esplora il prezzo in tempo reale del token ESPORTS!

