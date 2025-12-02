Rain è un protocollo decentralizzato basato su Arbitrum che consente a chiunque di creare e fare trading di opzioni personalizzate su quasi qualsiasi argomento senza bisogno di autorizzazioni. Gli utenti hanno la possibilità di definire i propri mercati e selezionare i risultati, partecipando a un sistema globale on-chain. L'obiettivo del protocollo è quello di creare una base aperta e globale per accedere a opzioni su un'ampia gamma di categorie, tra cui prezzi finanziari, eventi globali e attività on-chain.