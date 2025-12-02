Maggiori informazioni su RAIN
Economia del token di Rain Protocol (RAIN)
Economia del token e analisi del prezzo di Rain Protocol (RAIN)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Rain Protocol (RAIN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Rain Protocol RAIN
Rain è un protocollo decentralizzato basato su Arbitrum che consente a chiunque di creare e fare trading di opzioni personalizzate su quasi qualsiasi argomento senza bisogno di autorizzazioni. Gli utenti hanno la possibilità di definire i propri mercati e selezionare i risultati, partecipando a un sistema globale on-chain. L'obiettivo del protocollo è quello di creare una base aperta e globale per accedere a opzioni su un'ampia gamma di categorie, tra cui prezzi finanziari, eventi globali e attività on-chain.
Economia del token di Rain Protocol (RAIN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Rain Protocol (RAIN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token RAIN che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token RAIN possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di RAIN, esplora il prezzo in tempo reale del token RAIN!
Come acquistare RAIN
Vuoi aggiungere Rain Protocol (RAIN) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di RAIN, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Rain Protocol (RAIN)
L'analisi della cronologia dei prezzi di RAIN aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di RAIN
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi RAIN? La nostra pagina di previsione dei prezzi di RAIN combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
