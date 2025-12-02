Economia del token e analisi del prezzo di CODE (CODE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per CODE (CODE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.20K $ 6.20K $ 6.20K Fornitura totale: $ 19.78M $ 19.78M $ 19.78M Fornitura circolante: $ 19.78M $ 19.78M $ 19.78M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.20K $ 6.20K $ 6.20K Massimo storico: $ 0.01376831 $ 0.01376831 $ 0.01376831 Minimo storico: $ 0.00031257 $ 0.00031257 $ 0.00031257 Prezzo attuale: $ 0.00031282 $ 0.00031282 $ 0.00031282