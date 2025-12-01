Maggiori informazioni su JOJO
Economia del token di JoJoWorld (JOJO)
Economia del token e analisi del prezzo di JoJoWorld (JOJO)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per JoJoWorld (JOJO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su JoJoWorld JOJO
JoJoWorld è una piattaforma decentralizzata di infrastruttura dati 3D che consente ai creator di contribuire e tokenizzare i dati spaziali, consentendo alle imprese di accedere a set di dati curati e strumenti di annotazione IA. Alimentata dal token JOJO, offre utilità attraverso incentivi, governance e accesso senza soluzione di continuità a risorse 3D di alta qualità per applicazioni IA, robotica e AR/VR.
Economia del token di JoJoWorld (JOJO): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di JoJoWorld (JOJO) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token JOJO che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token JOJO possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di JOJO, esplora il prezzo in tempo reale del token JOJO!
Come acquistare JOJO
Vuoi aggiungere JoJoWorld (JOJO) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di JOJO, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di JoJoWorld (JOJO)
L'analisi della cronologia dei prezzi di JOJO aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di JOJO
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi JOJO? La nostra pagina di previsione dei prezzi di JOJO combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
