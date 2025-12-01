JoJoWorld è una piattaforma decentralizzata di infrastruttura dati 3D che consente ai creator di contribuire e tokenizzare i dati spaziali, consentendo alle imprese di accedere a set di dati curati e strumenti di annotazione IA. Alimentata dal token JOJO, offre utilità attraverso incentivi, governance e accesso senza soluzione di continuità a risorse 3D di alta qualità per applicazioni IA, robotica e AR/VR.