Economia del token e analisi del prezzo di CloneX AI (CLX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per CloneX AI (CLX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.57K $ 4.57K $ 4.57K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 26.24M $ 26.24M $ 26.24M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 17.43K $ 17.43K $ 17.43K Massimo storico: $ 0.0307535 $ 0.0307535 $ 0.0307535 Minimo storico: $ 0.00014876 $ 0.00014876 $ 0.00014876 Prezzo attuale: $ 0.00017432 $ 0.00017432 $ 0.00017432