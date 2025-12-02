Economia del token e analisi del prezzo di Captain Kuma (KUMA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Captain Kuma (KUMA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 5.29M Fornitura totale: $ 899.99M Fornitura circolante: $ 899.99M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 5.29M Massimo storico: $ 0.01017393 Minimo storico: $ 0.0054502 Prezzo attuale: $ 0.00588225