Prezzo di Captain Kuma (KUMA)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in KUMA:

+2.30%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Captain Kuma (KUMA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:15:39 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Captain Kuma (KUMA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

+0.12%

+2.34%

+1.48%

+1.48%

Il prezzo in tempo reale di Captain Kuma (KUMA) è $0.00712776. Nelle ultime 24 ore, KUMA ha oscillato tra un minimo di $ 0.00684747 e un massimo di $ 0.0071534, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di KUMA è $ 0.01017393, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.0060112.

In termini di performance a breve termine, KUMA è variato del +0.12% nell'ultima ora, del +2.34% nelle 24 ore e del +1.48% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Captain Kuma (KUMA)

--
----

L'attuale capitalizzazione di mercato di Captain Kuma è $ 6.38M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di KUMA è 899.99M, con una fornitura totale di 899994370.0469234. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 6.38M.

Cronologia dei prezzi di Captain Kuma (KUMA) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Captain Kuma a USD è stata $ +0.00016319.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Captain Kuma in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Captain Kuma in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Captain Kuma in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00016319+2.34%
30 giorni$ 0--
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Captain Kuma (KUMA)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Captain Kuma (USD)

Quanto varrà Captain Kuma (KUMA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Captain Kuma (KUMA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Captain Kuma.

Controlla subito la previsione del prezzo di Captain Kuma!

KUMA in valute locali

Economia del token di Captain Kuma (KUMA)

Comprendere l'economia del token di Captain Kuma (KUMA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token KUMA!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Captain Kuma (KUMA)

Quanto vale oggi Captain Kuma (KUMA)?
Il prezzo in tempo reale di KUMA in USD è 0.00712776 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da KUMA in USD?
Il prezzo attuale di KUMA in USD è $ 0.00712776. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Captain Kuma?
La capitalizzazione di mercato per KUMA è $ 6.38M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di KUMA?
La fornitura circolante di KUMA è 899.99M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di KUMA?
KUMA ha raggiunto un prezzo ATH di 0.01017393 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di KUMA?
KUMA ha visto un prezzo ATL di 0.0060112 USD.
Qual è il volume di trading di KUMA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per KUMA è -- USD.
KUMA salirà quest'anno?
KUMA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di KUMA per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

