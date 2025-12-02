Economia del token e analisi del prezzo di BitcoinII (BC2)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BitcoinII (BC2), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Fornitura totale: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Fornitura circolante: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Massimo storico: $ 1.89 $ 1.89 $ 1.89 Minimo storico: $ 0.407087 $ 0.407087 $ 0.407087 Prezzo attuale: $ 0.75774 $ 0.75774 $ 0.75774