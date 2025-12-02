Economia del token e analisi del prezzo di basilica (SN39)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per basilica (SN39), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Fornitura totale: $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Fornitura circolante: $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Massimo storico: $ 15.73 $ 15.73 $ 15.73 Minimo storico: $ 0.517387 $ 0.517387 $ 0.517387 Prezzo attuale: $ 2.06 $ 2.06 $ 2.06