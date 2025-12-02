Economia del token e analisi del prezzo di Baldor (BALDOR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Baldor (BALDOR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Fornitura totale: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Fornitura circolante: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Massimo storico: $ 23.5 $ 23.5 $ 23.5 Minimo storico: $ 9.84 $ 9.84 $ 9.84 Prezzo attuale: $ 10.39 $ 10.39 $ 10.39