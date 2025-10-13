Economia del token e analisi del prezzo di aiAPIS (APIS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per aiAPIS (APIS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 10.91K Fornitura totale: $ 98.62M Fornitura circolante: $ 91.43M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 11.77K Massimo storico: $ 0.01165608 Minimo storico: $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00011934