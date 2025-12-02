Boundless è una rete universale, permissionless e a conoscenza zero che porta la potenza di ZK su ogni catena. Funziona con RISC-V zkVM e una nuova tecnologia crittografica chiamata Proof of Verifiable Work (PoVW), che incentiva una rete di miner ZK decentralizzati con Zero Knowledge Coin ($ZKC), il token nativo del protocollo. La tecnologia di Boundless è stata sviluppata e lanciata da RISC Zero, gli innovatori dietro la prima RISC-V zkVM; fornisce prove ZK scalabili per soddisfare la crescente domanda di prove ZK da parte di L1, L2, bridge, applicazioni defi e altro ancora nel web3.