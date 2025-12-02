Maggiori informazioni su ZKC
Economia del token di Boundless (ZKC)
Economia del token e analisi del prezzo di Boundless (ZKC)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Boundless (ZKC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Boundless ZKC
Boundless è una rete universale, permissionless e a conoscenza zero che porta la potenza di ZK su ogni catena. Funziona con RISC-V zkVM e una nuova tecnologia crittografica chiamata Proof of Verifiable Work (PoVW), che incentiva una rete di miner ZK decentralizzati con Zero Knowledge Coin ($ZKC), il token nativo del protocollo. La tecnologia di Boundless è stata sviluppata e lanciata da RISC Zero, gli innovatori dietro la prima RISC-V zkVM; fornisce prove ZK scalabili per soddisfare la crescente domanda di prove ZK da parte di L1, L2, bridge, applicazioni defi e altro ancora nel web3.
Economia del token di Boundless (ZKC): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Boundless (ZKC) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token ZKC che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token ZKC possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di ZKC, esplora il prezzo in tempo reale del token ZKC!
Come acquistare ZKC
Vuoi aggiungere Boundless (ZKC) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di ZKC, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Boundless (ZKC)
L'analisi della cronologia dei prezzi di ZKC aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di ZKC
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi ZKC? La nostra pagina di previsione dei prezzi di ZKC combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
