Economia del token di Boundless (ZKC)

Scopri informazioni chiave su Boundless (ZKC), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 00:14:19 (UTC+8)
Economia del token e analisi del prezzo di Boundless (ZKC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Boundless (ZKC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 29.22M
Fornitura totale:
$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 224.79M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 130.00M
Massimo storico:
$ 1.8
Minimo storico:
$ 0.10926744882772854
Prezzo attuale:
$ 0.13
Informazioni su Boundless ZKC

Boundless è una rete universale, permissionless e a conoscenza zero che porta la potenza di ZK su ogni catena. Funziona con RISC-V zkVM e una nuova tecnologia crittografica chiamata Proof of Verifiable Work (PoVW), che incentiva una rete di miner ZK decentralizzati con Zero Knowledge Coin ($ZKC), il token nativo del protocollo. La tecnologia di Boundless è stata sviluppata e lanciata da RISC Zero, gli innovatori dietro la prima RISC-V zkVM; fornisce prove ZK scalabili per soddisfare la crescente domanda di prove ZK da parte di L1, L2, bridge, applicazioni defi e altro ancora nel web3.

Sito web ufficiale:
https://boundless.network/
Whitepaper:
https://read.boundless.network/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x000006c2a22ff4a44ff1f5d0f2ed65f781f55555

Economia del token di Boundless (ZKC): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Boundless (ZKC) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token ZKC che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token ZKC possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di ZKC, esplora il prezzo in tempo reale del token ZKC!

Disclaimer

I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.

Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy