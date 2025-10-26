Il prezzo in tempo reale di Boundless oggi è 0.2783 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ZKC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ZKC su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Boundless oggi è 0.2783 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ZKC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ZKC su MEXC ora.

Maggiori informazioni su ZKC

Informazioni sul prezzo di ZKC

Whitepaper di ZKC

Sito web ufficiale di ZKC

Economia del token di ZKC

Previsioni del prezzo di ZKC

Cronologia di ZKC

Guida all'acquisto di ZKC

Convertitore di ZKC in valuta fiat

Spot ZKC

Futures USDT-M ZKC

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Boundless

Valore Boundless (ZKC)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ZKC:

$0.2783
$0.2783$0.2783
-0.60%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Boundless (ZKC)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:18:39 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Boundless (ZKC) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.2351
$ 0.2351$ 0.2351
Min sulle 24h
$ 0.3069
$ 0.3069$ 0.3069
Max sulle 24h

$ 0.2351
$ 0.2351$ 0.2351

$ 0.3069
$ 0.3069$ 0.3069

$ 2.1342961487062966
$ 2.1342961487062966$ 2.1342961487062966

$ 0.10926744882772854
$ 0.10926744882772854$ 0.10926744882772854

-1.35%

-0.60%

+8.75%

+8.75%

Il prezzo in tempo reale di Boundless (ZKC) è $ 0.2783. Nelle ultime 24 ore, ZKC ha oscillato tra un minimo di $ 0.2351 e un massimo di $ 0.3069, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ZKC è $ 2.1342961487062966, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.10926744882772854.

In termini di performance a breve termine, ZKC è variato del -1.35% nell'ultima ora, del -0.60% nelle 24 ore e del +8.75% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Boundless (ZKC)

No.494

$ 55.92M
$ 55.92M$ 55.92M

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

$ 278.30M
$ 278.30M$ 278.30M

200.94M
200.94M 200.94M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Boundless è $ 55.92M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 5.25M. La fornitura circolante di ZKC è 200.94M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 278.30M.

Cronologia dei prezzi di Boundless (ZKC) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Boundless per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00168-0.60%
30 giorni$ -0.2939-51.37%
60 giorni$ -0.0217-7.24%
90 giorni$ -0.0217-7.24%
Variazione del prezzo di Boundless di oggi

Oggi, ZKC ha registrato una variazione di $ -0.00168 (-0.60%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Boundless in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.2939 (-51.37%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Boundless in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ZKC ha registrato una variazione di $ -0.0217 (-7.24%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Boundless in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0217 (-7.24%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Boundless (ZKC)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Boundless.

Che cos'è Boundless (ZKC)

Boundless è una rete universale, permissionless e a conoscenza zero che porta la potenza di ZK su ogni catena. Funziona con RISC-V zkVM e una nuova tecnologia crittografica chiamata Proof of Verifiable Work (PoVW), che incentiva una rete di miner ZK decentralizzati con Zero Knowledge Coin ($ZKC), il token nativo del protocollo. La tecnologia di Boundless è stata sviluppata e lanciata da RISC Zero, gli innovatori dietro la prima RISC-V zkVM; fornisce prove ZK scalabili per soddisfare la crescente domanda di prove ZK da parte di L1, L2, bridge, applicazioni defi e altro ancora nel web3.

Boundless è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Boundless in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ZKC per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Boundless sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Boundless fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Boundless (USD)

Quanto varrà Boundless (ZKC) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Boundless (ZKC) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Boundless.

Controlla subito la previsione del prezzo di Boundless!

Economia del token di Boundless (ZKC)

Comprendere l'economia del token di Boundless (ZKC) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ZKC!

Come acquistare Boundless (ZKC)

Stai cercando come acquistare Boundless? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Boundless su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ZKC in valute locali

1 Boundless (ZKC) in VND
7,323.4645
1 Boundless (ZKC) in AUD
A$0.425799
1 Boundless (ZKC) in GBP
0.208725
1 Boundless (ZKC) in EUR
0.239338
1 Boundless (ZKC) in USD
$0.2783
1 Boundless (ZKC) in MYR
RM1.174426
1 Boundless (ZKC) in TRY
11.671902
1 Boundless (ZKC) in JPY
¥42.3016
1 Boundless (ZKC) in ARS
ARS$414.753273
1 Boundless (ZKC) in RUB
22.155463
1 Boundless (ZKC) in INR
24.437523
1 Boundless (ZKC) in IDR
Rp4,638.331478
1 Boundless (ZKC) in PHP
16.350125
1 Boundless (ZKC) in EGP
￡E.13.249863
1 Boundless (ZKC) in BRL
R$1.497254
1 Boundless (ZKC) in CAD
C$0.38962
1 Boundless (ZKC) in BDT
34.00826
1 Boundless (ZKC) in NGN
406.276255
1 Boundless (ZKC) in COP
$1,078.679668
1 Boundless (ZKC) in ZAR
R.4.803458
1 Boundless (ZKC) in UAH
11.630157
1 Boundless (ZKC) in TZS
T.Sh.692.287948
1 Boundless (ZKC) in VES
Bs58.9996
1 Boundless (ZKC) in CLP
$261.8803
1 Boundless (ZKC) in PKR
Rs78.193951
1 Boundless (ZKC) in KZT
149.86455
1 Boundless (ZKC) in THB
฿9.086495
1 Boundless (ZKC) in TWD
NT$8.582772
1 Boundless (ZKC) in AED
د.إ1.021361
1 Boundless (ZKC) in CHF
Fr0.219857
1 Boundless (ZKC) in HKD
HK$2.159608
1 Boundless (ZKC) in AMD
֏106.586117
1 Boundless (ZKC) in MAD
.د.م2.565926
1 Boundless (ZKC) in MXN
$5.134635
1 Boundless (ZKC) in SAR
ريال1.043625
1 Boundless (ZKC) in ETB
Br42.026083
1 Boundless (ZKC) in KES
KSh35.953577
1 Boundless (ZKC) in JOD
د.أ0.1973147
1 Boundless (ZKC) in PLN
1.015795
1 Boundless (ZKC) in RON
лв1.216171
1 Boundless (ZKC) in SEK
kr2.61602
1 Boundless (ZKC) in BGN
лв0.467544
1 Boundless (ZKC) in HUF
Ft93.355735
1 Boundless (ZKC) in CZK
5.819253
1 Boundless (ZKC) in KWD
د.ك0.0851598
1 Boundless (ZKC) in ILS
0.912824
1 Boundless (ZKC) in BOB
Bs1.92027
1 Boundless (ZKC) in AZN
0.47311
1 Boundless (ZKC) in TJS
SM2.568709
1 Boundless (ZKC) in GEL
0.754193
1 Boundless (ZKC) in AOA
Kz255.320769
1 Boundless (ZKC) in BHD
.د.ب0.1046408
1 Boundless (ZKC) in BMD
$0.2783
1 Boundless (ZKC) in DKK
kr1.786686
1 Boundless (ZKC) in HNL
L7.274762
1 Boundless (ZKC) in MUR
12.670999
1 Boundless (ZKC) in NAD
$4.803458
1 Boundless (ZKC) in NOK
kr2.785783
1 Boundless (ZKC) in NZD
$0.481459
1 Boundless (ZKC) in PAB
B/.0.2783
1 Boundless (ZKC) in PGK
K1.171643
1 Boundless (ZKC) in QAR
ر.ق1.013012
1 Boundless (ZKC) in RSD
дин.28.091602
1 Boundless (ZKC) in UZS
soʻm3,393.901896
1 Boundless (ZKC) in ALL
L23.0989
1 Boundless (ZKC) in ANG
ƒ0.498157
1 Boundless (ZKC) in AWG
ƒ0.498157
1 Boundless (ZKC) in BBD
$0.5566
1 Boundless (ZKC) in BAM
KM0.467544
1 Boundless (ZKC) in BIF
Fr820.7067
1 Boundless (ZKC) in BND
$0.359007
1 Boundless (ZKC) in BSD
$0.2783
1 Boundless (ZKC) in JMD
$44.625405
1 Boundless (ZKC) in KHR
1,122.175175
1 Boundless (ZKC) in KMF
Fr117.9992
1 Boundless (ZKC) in LAK
6,049.999879
1 Boundless (ZKC) in LKR
රු84.511361
1 Boundless (ZKC) in MDL
L4.728317
1 Boundless (ZKC) in MGA
Ar1,259.274104
1 Boundless (ZKC) in MOP
P2.2264
1 Boundless (ZKC) in MVR
4.25799
1 Boundless (ZKC) in MWK
MK483.159413
1 Boundless (ZKC) in MZN
MT17.78337
1 Boundless (ZKC) in NPR
रु39.070537
1 Boundless (ZKC) in PYG
1,973.7036
1 Boundless (ZKC) in RWF
Fr403.2567
1 Boundless (ZKC) in SBD
$2.287626
1 Boundless (ZKC) in SCR
3.890634
1 Boundless (ZKC) in SRD
$11.045727
1 Boundless (ZKC) in SVC
$2.432342
1 Boundless (ZKC) in SZL
L4.811807
1 Boundless (ZKC) in TMT
m0.976833
1 Boundless (ZKC) in TND
د.ت0.8156973
1 Boundless (ZKC) in TTD
$1.886874
1 Boundless (ZKC) in UGX
Sh969.5972
1 Boundless (ZKC) in XAF
Fr156.9612
1 Boundless (ZKC) in XCD
$0.75141
1 Boundless (ZKC) in XOF
Fr156.9612
1 Boundless (ZKC) in XPF
Fr28.3866
1 Boundless (ZKC) in BWP
P3.971341
1 Boundless (ZKC) in BZD
$0.559383
1 Boundless (ZKC) in CVE
$26.505292
1 Boundless (ZKC) in DJF
Fr49.2591
1 Boundless (ZKC) in DOP
$17.722144
1 Boundless (ZKC) in DZD
د.ج36.226311
1 Boundless (ZKC) in FJD
$0.631741
1 Boundless (ZKC) in GNF
Fr2,419.8185
1 Boundless (ZKC) in GTQ
Q2.128995
1 Boundless (ZKC) in GYD
$58.22036
1 Boundless (ZKC) in ISK
kr34.2309

Risorsa Boundless

Per una comprensione più approfondita di Boundless, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Boundless
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Boundless

Quanto vale oggi Boundless (ZKC)?
Il prezzo in tempo reale di ZKC in USD è 0.2783 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ZKC in USD?
Il prezzo attuale di ZKC in USD è $ 0.2783. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Boundless?
La capitalizzazione di mercato per ZKC è $ 55.92M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ZKC?
La fornitura circolante di ZKC è 200.94M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ZKC?
ZKC ha raggiunto un prezzo ATH di 2.1342961487062966 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ZKC?
ZKC ha visto un prezzo ATL di 0.10926744882772854 USD.
Qual è il volume di trading di ZKC?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ZKC è $ 5.25M USD.
ZKC salirà quest'anno?
ZKC potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ZKC per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:18:39 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Boundless (ZKC)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore ZKC in USD

Importo

ZKC
ZKC
USD
USD

1 ZKC = 0.2783 USD

Fai trading di ZKC

ZKC/USDC
$0.279
$0.279$0.279
-0.32%
ZKC/USDT
$0.2783
$0.2783$0.2783
-0.57%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,629.99
$111,629.99$111,629.99

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,955.18
$3,955.18$3,955.18

+0.57%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05754
$0.05754$0.05754

-16.12%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4546
$7.4546$7.4546

+1.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.41
$194.41$194.41

+1.31%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,629.99
$111,629.99$111,629.99

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,955.18
$3,955.18$3,955.18

+0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6266
$2.6266$2.6266

+1.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.41
$194.41$194.41

+1.31%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19742
$0.19742$0.19742

+0.60%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.188124
$0.188124$0.188124

+24,983.20%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5285
$0.5285$0.5285

+2,014.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5285
$0.5285$0.5285

+2,014.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00012299
$0.00012299$0.00012299

+223.65%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051796
$0.051796$0.051796

+105.85%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000691
$0.0000000000691$0.0000000000691

+49.89%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000163
$0.0000000000000000000163$0.0000000000000000000163

+48.18%