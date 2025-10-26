Che cos'è Boundless (ZKC)

Boundless è una rete universale, permissionless e a conoscenza zero che porta la potenza di ZK su ogni catena. Funziona con RISC-V zkVM e una nuova tecnologia crittografica chiamata Proof of Verifiable Work (PoVW), che incentiva una rete di miner ZK decentralizzati con Zero Knowledge Coin ($ZKC), il token nativo del protocollo. La tecnologia di Boundless è stata sviluppata e lanciata da RISC Zero, gli innovatori dietro la prima RISC-V zkVM; fornisce prove ZK scalabili per soddisfare la crescente domanda di prove ZK da parte di L1, L2, bridge, applicazioni defi e altro ancora nel web3.

Boundless è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Boundless in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di ZKC per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Boundless sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Boundless fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Boundless (USD)

Quanto varrà Boundless (ZKC) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Boundless (ZKC) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Boundless.

Controlla subito la previsione del prezzo di Boundless!

Economia del token di Boundless (ZKC)

Comprendere l'economia del token di Boundless (ZKC) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ZKC!

Come acquistare Boundless (ZKC)

Stai cercando come acquistare Boundless? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Boundless su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ZKC in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Boundless

Per una comprensione più approfondita di Boundless, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Boundless Quanto vale oggi Boundless (ZKC)? Il prezzo in tempo reale di ZKC in USD è 0.2783 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da ZKC in USD? $ 0.2783 . Consulta Il prezzo attuale di ZKC in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Boundless? La capitalizzazione di mercato per ZKC è $ 55.92M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di ZKC? La fornitura circolante di ZKC è 200.94M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ZKC? ZKC ha raggiunto un prezzo ATH di 2.1342961487062966 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ZKC? ZKC ha visto un prezzo ATL di 0.10926744882772854 USD . Qual è il volume di trading di ZKC? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ZKC è $ 5.25M USD . ZKC salirà quest'anno? ZKC potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ZKC per un'analisi più approfondita.

