Il prezzo in tempo reale di ZEROBASE oggi è 0.2679 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ZBT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ZBT su MEXC ora.

Valore ZEROBASE (ZBT)

$0.2676
$0.2676$0.2676
+1.47%1D
USD
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 10:52:45 (UTC+8)

$ 0.2571
$ 0.2571$ 0.2571
$ 0.2783
$ 0.2783$ 0.2783
$ 0.2571
$ 0.2571$ 0.2571

$ 0.2783
$ 0.2783$ 0.2783

$ 1.1331922631579274
$ 1.1331922631579274$ 1.1331922631579274

$ 0.2476066385459085
$ 0.2476066385459085$ 0.2476066385459085

-0.49%

+1.47%

-26.30%

-26.30%

Il prezzo in tempo reale di ZEROBASE (ZBT) è $ 0.2679. Nelle ultime 24 ore, ZBT ha oscillato tra un minimo di $ 0.2571 e un massimo di $ 0.2783, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ZBT è $ 1.1331922631579274, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.2476066385459085.

In termini di performance a breve termine, ZBT è variato del -0.49% nell'ultima ora, del +1.47% nelle 24 ore e del -26.30% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

$ 58.94M
$ 58.94M$ 58.94M

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

$ 267.90M
$ 267.90M$ 267.90M

220.00M
220.00M 220.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.00%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di ZEROBASE è $ 58.94M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 2.41M. La fornitura circolante di ZBT è 220.00M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 267.90M.

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di ZEROBASE per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.003877+1.47%
30 giorni$ +0.0679+33.95%
60 giorni$ +0.0679+33.95%
90 giorni$ +0.0679+33.95%
Oggi, ZBT ha registrato una variazione di $ +0.003877 (+1.47%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.0679 (+33.95%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ZBT ha registrato una variazione di $ +0.0679 (+33.95%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.0679 (+33.95%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Che cos'è ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE è una rete infrastrutturale crittografica decentralizzata che consente calcoli off-chain verificabili utilizzando dimostrazioni a conoscenza zero (ZKP) e ambienti di esecuzione attendibili (TEE). Supporta prodotti come zkStaking, zkLogin e ProofYield, creando un ponte tra DeFi istituzionale, privacy degli utenti e strategie per asset reali.

ZEROBASE è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di ZEROBASE in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ZBT per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su ZEROBASE sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di ZEROBASE fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Quanto vale oggi ZEROBASE (ZBT)?
Il prezzo in tempo reale di ZBT in USD è 0.2679 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ZBT in USD?
Il prezzo attuale di ZBT in USD è $ 0.2679. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di ZEROBASE?
La capitalizzazione di mercato per ZBT è $ 58.94M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ZBT?
La fornitura circolante di ZBT è 220.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ZBT?
ZBT ha raggiunto un prezzo ATH di 1.1331922631579274 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ZBT?
ZBT ha visto un prezzo ATL di 0.2476066385459085 USD.
Qual è il volume di trading di ZBT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ZBT è $ 2.41M USD.
ZBT salirà quest'anno?
ZBT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ZBT per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

