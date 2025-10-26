Che cos'è ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE è una rete infrastrutturale crittografica decentralizzata che consente calcoli off-chain verificabili utilizzando dimostrazioni a conoscenza zero (ZKP) e ambienti di esecuzione attendibili (TEE). Supporta prodotti come zkStaking, zkLogin e ProofYield, creando un ponte tra DeFi istituzionale, privacy degli utenti e strategie per asset reali.

ZEROBASE è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di ZEROBASE in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di ZBT per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su ZEROBASE sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di ZEROBASE fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di ZEROBASE (USD)

Quanto varrà ZEROBASE (ZBT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset ZEROBASE (ZBT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per ZEROBASE.

Economia del token di ZEROBASE (ZBT)

Comprendere l'economia del token di ZEROBASE (ZBT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ZBT!

Come acquistare ZEROBASE (ZBT)

Stai cercando come acquistare ZEROBASE? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente ZEROBASE su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa ZEROBASE

Per una comprensione più approfondita di ZEROBASE, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo ZEROBASE Quanto vale oggi ZEROBASE (ZBT)? Il prezzo in tempo reale di ZBT in USD è 0.2679 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da ZBT in USD? $ 0.2679 . Consulta Il prezzo attuale di ZBT in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di ZEROBASE? La capitalizzazione di mercato per ZBT è $ 58.94M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di ZBT? La fornitura circolante di ZBT è 220.00M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ZBT? ZBT ha raggiunto un prezzo ATH di 1.1331922631579274 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ZBT? ZBT ha visto un prezzo ATL di 0.2476066385459085 USD . Qual è il volume di trading di ZBT? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ZBT è $ 2.41M USD . ZBT salirà quest'anno? ZBT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ZBT per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di ZEROBASE (ZBT)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

