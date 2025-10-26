Il prezzo in tempo reale di YURU COIN oggi è 0.8079 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi YURU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di YURU su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di YURU COIN oggi è 0.8079 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi YURU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di YURU su MEXC ora.

Logo YURU COIN

Valore YURU COIN (YURU)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in YURU:

$0.8079
$0.8079$0.8079
-0.23%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di YURU COIN (YURU)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:09:23 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di YURU COIN (YURU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.8001
$ 0.8001$ 0.8001
Min sulle 24h
$ 0.8189
$ 0.8189$ 0.8189
Max sulle 24h

$ 0.8001
$ 0.8001$ 0.8001

$ 0.8189
$ 0.8189$ 0.8189

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

+0.06%

-0.22%

+4.78%

+4.78%

Il prezzo in tempo reale di YURU COIN (YURU) è $ 0.8079. Nelle ultime 24 ore, YURU ha oscillato tra un minimo di $ 0.8001 e un massimo di $ 0.8189, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di YURU è $ 0.5789586277522937, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.346206572110043.

In termini di performance a breve termine, YURU è variato del +0.06% nell'ultima ora, del -0.22% nelle 24 ore e del +4.78% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di YURU COIN (YURU)

No.3786

--
----

$ 15.12K
$ 15.12K$ 15.12K

$ 8.08M
$ 8.08M$ 8.08M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di YURU COIN è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 15.12K. La fornitura circolante di YURU è --, con una fornitura totale di 10000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 8.08M.

Cronologia dei prezzi di YURU COIN (YURU) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di YURU COIN per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.001862-0.22%
30 giorni$ +0.0761+10.39%
60 giorni$ -0.2501-23.64%
90 giorni$ -0.2337-22.44%
Variazione del prezzo di YURU COIN di oggi

Oggi, YURU ha registrato una variazione di $ -0.001862 (-0.22%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di YURU COIN in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.0761 (+10.39%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di YURU COIN in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, YURU ha registrato una variazione di $ -0.2501 (-23.64%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di YURU COIN in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.2337 (-22.44%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di YURU COIN (YURU)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di YURU COIN.

Che cos'è YURU COIN (YURU)

YURU COIN è il token ufficiale dell'amato Yuru-Chara Grand Prix giapponese, un concorso nazionale di mascotte che dal 2011 ha attirato oltre 738 milioni di visualizzazioni e 170 milioni di voti complessivi. Il token alimenta le votazioni dei fan, le campagne e l'interazione NFT e utilizza un modello deflazionistico in cui i token vengono bruciati attraverso la partecipazione.

YURU COIN è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di YURU COIN in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di YURU per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su YURU COIN sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di YURU COIN fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di YURU COIN (USD)

Quanto varrà YURU COIN (YURU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset YURU COIN (YURU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per YURU COIN.

Controlla subito la previsione del prezzo di YURU COIN!

Economia del token di YURU COIN (YURU)

Comprendere l'economia del token di YURU COIN (YURU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token YURU!

Come acquistare YURU COIN (YURU)

Stai cercando come acquistare YURU COIN? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente YURU COIN su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

YURU in valute locali

Risorsa YURU COIN

Per una comprensione più approfondita di YURU COIN, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale YURU COIN
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo YURU COIN

Quanto vale oggi YURU COIN (YURU)?
Il prezzo in tempo reale di YURU in USD è 0.8079 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da YURU in USD?
Il prezzo attuale di YURU in USD è $ 0.8079. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di YURU COIN?
La capitalizzazione di mercato per YURU è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di YURU?
La fornitura circolante di YURU è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di YURU?
YURU ha raggiunto un prezzo ATH di 0.5789586277522937 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di YURU?
YURU ha visto un prezzo ATL di 0.346206572110043 USD.
Qual è il volume di trading di YURU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per YURU è $ 15.12K USD.
YURU salirà quest'anno?
YURU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di YURU per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:09:23 (UTC+8)

Disclaimer

