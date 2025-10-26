Che cos'è YURU COIN (YURU)

YURU COIN è il token ufficiale dell'amato Yuru-Chara Grand Prix giapponese, un concorso nazionale di mascotte che dal 2011 ha attirato oltre 738 milioni di visualizzazioni e 170 milioni di voti complessivi. Il token alimenta le votazioni dei fan, le campagne e l'interazione NFT e utilizza un modello deflazionistico in cui i token vengono bruciati attraverso la partecipazione. YURU COIN è il token ufficiale dell'amato Yuru-Chara Grand Prix giapponese, un concorso nazionale di mascotte che dal 2011 ha attirato oltre 738 milioni di visualizzazioni e 170 milioni di voti complessivi. Il token alimenta le votazioni dei fan, le campagne e l'interazione NFT e utilizza un modello deflazionistico in cui i token vengono bruciati attraverso la partecipazione.

YURU COIN è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di YURU COIN in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di YURU per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su YURU COIN sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di YURU COIN fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di YURU COIN (USD)

Quanto varrà YURU COIN (YURU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset YURU COIN (YURU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per YURU COIN.

Controlla subito la previsione del prezzo di YURU COIN!

Economia del token di YURU COIN (YURU)

Comprendere l'economia del token di YURU COIN (YURU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token YURU!

Come acquistare YURU COIN (YURU)

Stai cercando come acquistare YURU COIN? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente YURU COIN su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

YURU in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa YURU COIN

Per una comprensione più approfondita di YURU COIN, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo YURU COIN Quanto vale oggi YURU COIN (YURU)? Il prezzo in tempo reale di YURU in USD è 0.8079 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da YURU in USD? $ 0.8079 . Consulta Il prezzo attuale di YURU in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di YURU COIN? La capitalizzazione di mercato per YURU è -- USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di YURU? La fornitura circolante di YURU è -- USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di YURU? YURU ha raggiunto un prezzo ATH di 0.5789586277522937 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di YURU? YURU ha visto un prezzo ATL di 0.346206572110043 USD . Qual è il volume di trading di YURU? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per YURU è $ 15.12K USD . YURU salirà quest'anno? YURU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di YURU per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di YURU COIN (YURU)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025