Valore LAB (LAB)
Il prezzo in tempo reale di LAB (LAB) è $ 0.17257. Nelle ultime 24 ore, LAB ha oscillato tra un minimo di $ 0.1557 e un massimo di $ 0.21875, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di LAB è $ 0.3786303389561445, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.07519297662311424.
In termini di performance a breve termine, LAB è variato del +0.11% nell'ultima ora, del -7.48% nelle 24 ore e del +1,625.70% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
No.621
23.04%
BSC
L'attuale capitalizzazione di mercato di LAB è $ 39.76M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 2.93M. La fornitura circolante di LAB è 230.40M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 172.57M.
Tieni traccia delle variazioni di prezzo di LAB per oggi, 30, 60 e 90 giorni:
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ -0.013888
|-7.48%
|30 giorni
|$ +0.16257
|+1,625.70%
|60 giorni
|$ +0.16257
|+1,625.70%
|90 giorni
|$ +0.16257
|+1,625.70%
Oggi, LAB ha registrato una variazione di $ -0.013888 (-7.48%), che riflette la sua ultima attività di mercato.
Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.16257 (+1,625.70%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.
Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, LAB ha registrato una variazione di $ +0.16257 (+1,625.70%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.
Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.16257 (+1,625.70%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.
LAB è un'infrastruttura di trading multi-chain che consente a chiunque di fare trading, distribuire e analizzare token con velocità, precisione e controllo senza pari.
LAB è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di LAB in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.
Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di LAB per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su LAB sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.
Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di LAB fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.
Quanto varrà LAB (LAB) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset LAB (LAB) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per LAB.
Comprendere l'economia del token di LAB (LAB) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token LAB!
Stai cercando come acquistare LAB? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente LAB su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.
Per una comprensione più approfondita di LAB, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:
Importo
1 LAB = 0.17257 USD
