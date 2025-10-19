Il prezzo in tempo reale di LAB oggi è 0.17257 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LAB a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LAB su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di LAB oggi è 0.17257 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LAB a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LAB su MEXC ora.

Valore LAB (LAB)

Il prezzo in tempo reale di LAB (LAB) è $ 0.17257. Nelle ultime 24 ore, LAB ha oscillato tra un minimo di $ 0.1557 e un massimo di $ 0.21875, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di LAB è $ 0.3786303389561445, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.07519297662311424.

In termini di performance a breve termine, LAB è variato del +0.11% nell'ultima ora, del -7.48% nelle 24 ore e del +1,625.70% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di LAB (LAB)

No.621

$ 39.76M
$ 39.76M$ 39.76M

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

$ 172.57M
$ 172.57M$ 172.57M

230.40M
230.40M 230.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.04%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di LAB è $ 39.76M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 2.93M. La fornitura circolante di LAB è 230.40M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 172.57M.

Cronologia dei prezzi di LAB (LAB) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di LAB per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.013888-7.48%
30 giorni$ +0.16257+1,625.70%
60 giorni$ +0.16257+1,625.70%
90 giorni$ +0.16257+1,625.70%
Variazione del prezzo di LAB di oggi

Oggi, LAB ha registrato una variazione di $ -0.013888 (-7.48%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di LAB in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.16257 (+1,625.70%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di LAB in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, LAB ha registrato una variazione di $ +0.16257 (+1,625.70%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di LAB in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.16257 (+1,625.70%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di LAB (LAB)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di LAB.

Che cos'è LAB (LAB)

LAB è un'infrastruttura di trading multi-chain che consente a chiunque di fare trading, distribuire e analizzare token con velocità, precisione e controllo senza pari.

LAB è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di LAB in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di LAB per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su LAB sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di LAB fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di LAB (USD)

Quanto varrà LAB (LAB) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset LAB (LAB) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per LAB.

Controlla subito la previsione del prezzo di LAB!

Economia del token di LAB (LAB)

Comprendere l'economia del token di LAB (LAB) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token LAB!

Come acquistare LAB (LAB)

Stai cercando come acquistare LAB? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente LAB su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

LAB in valute locali

Risorsa LAB

Per una comprensione più approfondita di LAB, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale LAB
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo LAB

Quanto vale oggi LAB (LAB)?
Il prezzo in tempo reale di LAB in USD è 0.17257 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da LAB in USD?
Il prezzo attuale di LAB in USD è $ 0.17257. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di LAB?
La capitalizzazione di mercato per LAB è $ 39.76M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di LAB?
La fornitura circolante di LAB è 230.40M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di LAB?
LAB ha raggiunto un prezzo ATH di 0.3786303389561445 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di LAB?
LAB ha visto un prezzo ATL di 0.07519297662311424 USD.
Qual è il volume di trading di LAB?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per LAB è $ 2.93M USD.
LAB salirà quest'anno?
LAB potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di LAB per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-19 22:18:33 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

