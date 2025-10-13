YURU COIN è il token ufficiale dell'amato Yuru-Chara Grand Prix giapponese, un concorso nazionale di mascotte che dal 2011 ha attirato oltre 738 milioni di visualizzazioni e 170 milioni di voti complessivi. Il token alimenta le votazioni dei fan, le campagne e l'interazione NFT e utilizza un modello deflazionistico in cui i token vengono bruciati attraverso la partecipazione.

