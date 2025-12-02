Yala è un protocollo di asset basato su Bitcoin progettato per migliorare la liquidità di Bitcoin in diversi ecosistemi attraverso l'utilizzo di $YU, una stablecoin garantita da Bitcoin e ancorata al dollaro statunitense. Consentendo agli utenti di depositare BTC e coniare $YU in modo nativo, Yala facilita l'integrazione di Bitcoin nel più ampio panorama della finanza decentralizzata (DeFi), consentendo diverse opportunità di generazione di rendimento e garantendo al contempo l'efficienza del capitale.