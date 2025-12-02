Maggiori informazioni su YALA
Economia del token di YALA (YALA)
Economia del token e analisi del prezzo di YALA (YALA)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per YALA (YALA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su YALA YALA
Yala è un protocollo di asset basato su Bitcoin progettato per migliorare la liquidità di Bitcoin in diversi ecosistemi attraverso l'utilizzo di $YU, una stablecoin garantita da Bitcoin e ancorata al dollaro statunitense. Consentendo agli utenti di depositare BTC e coniare $YU in modo nativo, Yala facilita l'integrazione di Bitcoin nel più ampio panorama della finanza decentralizzata (DeFi), consentendo diverse opportunità di generazione di rendimento e garantendo al contempo l'efficienza del capitale.
Economia del token di YALA (YALA): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di YALA (YALA) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token YALA che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token YALA possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di YALA, esplora il prezzo in tempo reale del token YALA!
Come acquistare YALA
Vuoi aggiungere YALA (YALA) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di YALA, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di YALA (YALA)
L'analisi della cronologia dei prezzi di YALA aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di YALA
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi YALA? La nostra pagina di previsione dei prezzi di YALA combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
