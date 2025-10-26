Il prezzo in tempo reale di YALA oggi è 0.09304 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi YALA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di YALA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di YALA oggi è 0.09304 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi YALA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di YALA su MEXC ora.

Valore YALA (YALA)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in YALA:

$0.09304
$0.09304$0.09304
-0.25%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di YALA (YALA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:09:08 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di YALA (YALA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.09021
$ 0.09021$ 0.09021
Min sulle 24h
$ 0.10018
$ 0.10018$ 0.10018
Max sulle 24h

$ 0.09021
$ 0.09021$ 0.09021

$ 0.10018
$ 0.10018$ 0.10018

$ 0.45623373838083625
$ 0.45623373838083625$ 0.45623373838083625

$ 0.060140710054708627
$ 0.060140710054708627$ 0.060140710054708627

-1.16%

-0.25%

+11.69%

+11.69%

Il prezzo in tempo reale di YALA (YALA) è $ 0.09304. Nelle ultime 24 ore, YALA ha oscillato tra un minimo di $ 0.09021 e un massimo di $ 0.10018, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di YALA è $ 0.45623373838083625, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.060140710054708627.

In termini di performance a breve termine, YALA è variato del -1.16% nell'ultima ora, del -0.25% nelle 24 ore e del +11.69% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di YALA (YALA)

No.797

$ 22.92M
$ 22.92M$ 22.92M

$ 65.11K
$ 65.11K$ 65.11K

$ 93.04M
$ 93.04M$ 93.04M

246.36M
246.36M 246.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.63%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di YALA è $ 22.92M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 65.11K. La fornitura circolante di YALA è 246.36M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 93.04M.

Cronologia dei prezzi di YALA (YALA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di YALA per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0002332-0.25%
30 giorni$ -0.00384-3.97%
60 giorni$ -0.04848-34.26%
90 giorni$ -0.10315-52.58%
Variazione del prezzo di YALA di oggi

Oggi, YALA ha registrato una variazione di $ -0.0002332 (-0.25%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di YALA in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00384 (-3.97%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di YALA in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, YALA ha registrato una variazione di $ -0.04848 (-34.26%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di YALA in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.10315 (-52.58%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di YALA (YALA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di YALA.

Che cos'è YALA (YALA)

Yala è un protocollo di asset basato su Bitcoin progettato per migliorare la liquidità di Bitcoin in diversi ecosistemi attraverso l'utilizzo di $YU, una stablecoin garantita da Bitcoin e ancorata al dollaro statunitense. Consentendo agli utenti di depositare BTC e coniare $YU in modo nativo, Yala facilita l'integrazione di Bitcoin nel più ampio panorama della finanza decentralizzata (DeFi), consentendo diverse opportunità di generazione di rendimento e garantendo al contempo l'efficienza del capitale.

YALA è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di YALA in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di YALA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su YALA sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di YALA fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di YALA (USD)

Quanto varrà YALA (YALA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset YALA (YALA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per YALA.

Controlla subito la previsione del prezzo di YALA!

Economia del token di YALA (YALA)

Comprendere l'economia del token di YALA (YALA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token YALA!

Come acquistare YALA (YALA)

Stai cercando come acquistare YALA? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente YALA su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa YALA

Per una comprensione più approfondita di YALA, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale YALA
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo YALA

Quanto vale oggi YALA (YALA)?
Il prezzo in tempo reale di YALA in USD è 0.09304 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da YALA in USD?
Il prezzo attuale di YALA in USD è $ 0.09304. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di YALA?
La capitalizzazione di mercato per YALA è $ 22.92M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di YALA?
La fornitura circolante di YALA è 246.36M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di YALA?
YALA ha raggiunto un prezzo ATH di 0.45623373838083625 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di YALA?
YALA ha visto un prezzo ATL di 0.060140710054708627 USD.
Qual è il volume di trading di YALA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per YALA è $ 65.11K USD.
YALA salirà quest'anno?
YALA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di YALA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:09:08 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

