Maggiori informazioni su XPIN
Informazioni sul prezzo di XPIN
Che cos'è XPIN
Whitepaper di XPIN
Sito web ufficiale di XPIN
Economia del token di XPIN
Previsioni del prezzo di XPIN
Cronologia di XPIN
Guida all'acquisto di XPIN
Convertitore di XPIN in valuta fiat
Spot XPIN
Futures USDT-M XPIN
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di XPIN Network (XPIN)
Economia del token e analisi del prezzo di XPIN Network (XPIN)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per XPIN Network (XPIN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su XPIN Network XPIN
XPIN Network, uno dei principali progetti DePIN sulla catena BNB, offre un'infrastruttura di comunicazione decentralizzata e basata sull'intelligenza artificiale per una connettività sicura, efficiente e senza confini. Con una copertura wireless in oltre 150 Paesi e regioni, XPIN Global eSIM, PowerLink e AI dNFT inaugurano una nuova era della connettività, aprendo al contempo opportunità di guadagno passivo. Reinventando il modo in cui il mondo si connette, XPIN sta costruendo la rete di operatori decentralizzati di prossima generazione.
Economia del token di XPIN Network (XPIN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di XPIN Network (XPIN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token XPIN che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token XPIN possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di XPIN, esplora il prezzo in tempo reale del token XPIN!
Come acquistare XPIN
Vuoi aggiungere XPIN Network (XPIN) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di XPIN, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di XPIN Network (XPIN)
L'analisi della cronologia dei prezzi di XPIN aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di XPIN
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi XPIN? La nostra pagina di previsione dei prezzi di XPIN combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista XPIN Network (XPIN)
Importo
1 XPIN = 0.0019182 USD
Fai trading di XPIN Network (XPIN)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione
LuckyMeme
LUCKY
+151.28%
Ant Token
ANTY
+212.50%
AEGIS
AEGIS
+120.12%
Rayls
RLS
+71.70%
BNBird
BIRD
+87.14%