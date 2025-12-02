Economia del token di XPIN Network (XPIN)

Informazioni su XPIN Network XPIN

XPIN Network, uno dei principali progetti DePIN sulla catena BNB, offre un'infrastruttura di comunicazione decentralizzata e basata sull'intelligenza artificiale per una connettività sicura, efficiente e senza confini. Con una copertura wireless in oltre 150 Paesi e regioni, XPIN Global eSIM, PowerLink e AI dNFT inaugurano una nuova era della connettività, aprendo al contempo opportunità di guadagno passivo. Reinventando il modo in cui il mondo si connette, XPIN sta costruendo la rete di operatori decentralizzati di prossima generazione.

Sito web ufficiale:
https://www.xpin.network
Whitepaper:
https://docs.xpin.network/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xD955c9bA56Fb1AB30e34766e252A97ccCE3D31A6

Economia del token di XPIN Network (XPIN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di XPIN Network (XPIN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token XPIN che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token XPIN possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di XPIN, esplora il prezzo in tempo reale del token XPIN!

Cronologia dei prezzi di XPIN Network (XPIN)

L'analisi della cronologia dei prezzi di XPIN aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di XPIN

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi XPIN? La nostra pagina di previsione dei prezzi di XPIN combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

