Il prezzo in tempo reale di XPIN Network oggi è 0.008087 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XPIN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XPIN su MEXC ora.

Logo XPIN Network

Valore XPIN Network (XPIN)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in XPIN:

$0.0080868
$0.0080868
-2.30%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di XPIN Network (XPIN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:08:34 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di XPIN Network (XPIN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0072
$ 0.0072
Min sulle 24h
$ 0.008758
$ 0.008758
Max sulle 24h

$ 0.0072
$ 0.0072

$ 0.008758
$ 0.008758

$ 0.010038547477428971
$ 0.010038547477428971

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145

+0.61%

-2.30%

+179.89%

+179.89%

Il prezzo in tempo reale di XPIN Network (XPIN) è $ 0.008087. Nelle ultime 24 ore, XPIN ha oscillato tra un minimo di $ 0.0072 e un massimo di $ 0.008758, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di XPIN è $ 0.010038547477428971, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000457316453478145.

In termini di performance a breve termine, XPIN è variato del +0.61% nell'ultima ora, del -2.30% nelle 24 ore e del +179.89% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di XPIN Network (XPIN)

No.271

$ 131.78M
$ 131.78M

$ 2.94M
$ 2.94M

$ 808.70M
$ 808.70M

16.30B
16.30B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

16.29%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di XPIN Network è $ 131.78M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 2.94M. La fornitura circolante di XPIN è 16.30B, con una fornitura totale di 100000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 808.70M.

Cronologia dei prezzi di XPIN Network (XPIN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di XPIN Network per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000190375-2.30%
30 giorni$ +0.0072994+926.79%
60 giorni$ +0.0075173+1,319.51%
90 giorni$ +0.007887+3,943.50%
Variazione del prezzo di XPIN Network di oggi

Oggi, XPIN ha registrato una variazione di $ -0.000190375 (-2.30%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di XPIN Network in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.0072994 (+926.79%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di XPIN Network in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, XPIN ha registrato una variazione di $ +0.0075173 (+1,319.51%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di XPIN Network in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.007887 (+3,943.50%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di XPIN Network (XPIN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di XPIN Network.

Che cos'è XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, uno dei principali progetti DePIN sulla catena BNB, offre un'infrastruttura di comunicazione decentralizzata e basata sull'intelligenza artificiale per una connettività sicura, efficiente e senza confini. Con una copertura wireless in oltre 150 Paesi e regioni, XPIN Global eSIM, PowerLink e AI dNFT inaugurano una nuova era della connettività, aprendo al contempo opportunità di guadagno passivo. Reinventando il modo in cui il mondo si connette, XPIN sta costruendo la rete di operatori decentralizzati di prossima generazione.

XPIN Network è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di XPIN Network in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di XPIN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su XPIN Network sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di XPIN Network fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di XPIN Network (USD)

Quanto varrà XPIN Network (XPIN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset XPIN Network (XPIN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per XPIN Network.

Controlla subito la previsione del prezzo di XPIN Network!

Economia del token di XPIN Network (XPIN)

Comprendere l'economia del token di XPIN Network (XPIN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token XPIN!

Come acquistare XPIN Network (XPIN)

Stai cercando come acquistare XPIN Network? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente XPIN Network su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

XPIN in valute locali

1 XPIN Network (XPIN) in VND
212.809405
1 XPIN Network (XPIN) in AUD
A$0.01237311
1 XPIN Network (XPIN) in GBP
0.00606525
1 XPIN Network (XPIN) in EUR
0.00695482
1 XPIN Network (XPIN) in USD
$0.008087
1 XPIN Network (XPIN) in MYR
RM0.03412714
1 XPIN Network (XPIN) in TRY
0.33916878
1 XPIN Network (XPIN) in JPY
¥1.229224
1 XPIN Network (XPIN) in ARS
ARS$12.05213697
1 XPIN Network (XPIN) in RUB
0.64380607
1 XPIN Network (XPIN) in INR
0.71011947
1 XPIN Network (XPIN) in IDR
Rp134.78327942
1 XPIN Network (XPIN) in PHP
0.47511125
1 XPIN Network (XPIN) in EGP
￡E.0.38502207
1 XPIN Network (XPIN) in BRL
R$0.04350806
1 XPIN Network (XPIN) in CAD
C$0.0113218
1 XPIN Network (XPIN) in BDT
0.9882314
1 XPIN Network (XPIN) in NGN
11.80580695
1 XPIN Network (XPIN) in COP
$31.34488852
1 XPIN Network (XPIN) in ZAR
R.0.13958162
1 XPIN Network (XPIN) in UAH
0.33795573
1 XPIN Network (XPIN) in TZS
T.Sh.20.11689772
1 XPIN Network (XPIN) in VES
Bs1.714444
1 XPIN Network (XPIN) in CLP
$7.609867
1 XPIN Network (XPIN) in PKR
Rs2.27220439
1 XPIN Network (XPIN) in KZT
4.3548495
1 XPIN Network (XPIN) in THB
฿0.26404055
1 XPIN Network (XPIN) in TWD
NT$0.24940308
1 XPIN Network (XPIN) in AED
د.إ0.02967929
1 XPIN Network (XPIN) in CHF
Fr0.00638873
1 XPIN Network (XPIN) in HKD
HK$0.06275512
1 XPIN Network (XPIN) in AMD
֏3.09724013
1 XPIN Network (XPIN) in MAD
.د.م0.07456214
1 XPIN Network (XPIN) in MXN
$0.14920515
1 XPIN Network (XPIN) in SAR
ريال0.03032625
1 XPIN Network (XPIN) in ETB
Br1.22121787
1 XPIN Network (XPIN) in KES
KSh1.04475953
1 XPIN Network (XPIN) in JOD
د.أ0.005733683
1 XPIN Network (XPIN) in PLN
0.02951755
1 XPIN Network (XPIN) in RON
лв0.03534019
1 XPIN Network (XPIN) in SEK
kr0.0760178
1 XPIN Network (XPIN) in BGN
лв0.01358616
1 XPIN Network (XPIN) in HUF
Ft2.71278415
1 XPIN Network (XPIN) in CZK
0.16909917
1 XPIN Network (XPIN) in KWD
د.ك0.002474622
1 XPIN Network (XPIN) in ILS
0.02652536
1 XPIN Network (XPIN) in BOB
Bs0.0558003
1 XPIN Network (XPIN) in AZN
0.0137479
1 XPIN Network (XPIN) in TJS
SM0.07464301
1 XPIN Network (XPIN) in GEL
0.02191577
1 XPIN Network (XPIN) in AOA
Kz7.41925641
1 XPIN Network (XPIN) in BHD
.د.ب0.003040712
1 XPIN Network (XPIN) in BMD
$0.008087
1 XPIN Network (XPIN) in DKK
kr0.05191854
1 XPIN Network (XPIN) in HNL
L0.21139418
1 XPIN Network (XPIN) in MUR
0.36820111
1 XPIN Network (XPIN) in NAD
$0.13958162
1 XPIN Network (XPIN) in NOK
kr0.08095087
1 XPIN Network (XPIN) in NZD
$0.01399051
1 XPIN Network (XPIN) in PAB
B/.0.008087
1 XPIN Network (XPIN) in PGK
K0.03404627
1 XPIN Network (XPIN) in QAR
ر.ق0.02943668
1 XPIN Network (XPIN) in RSD
дин.0.81630178
1 XPIN Network (XPIN) in UZS
soʻm98.62193544
1 XPIN Network (XPIN) in ALL
L0.671221
1 XPIN Network (XPIN) in ANG
ƒ0.01447573
1 XPIN Network (XPIN) in AWG
ƒ0.01447573
1 XPIN Network (XPIN) in BBD
$0.016174
1 XPIN Network (XPIN) in BAM
KM0.01358616
1 XPIN Network (XPIN) in BIF
Fr23.848563
1 XPIN Network (XPIN) in BND
$0.01043223
1 XPIN Network (XPIN) in BSD
$0.008087
1 XPIN Network (XPIN) in JMD
$1.29675045
1 XPIN Network (XPIN) in KHR
32.60880575
1 XPIN Network (XPIN) in KMF
Fr3.428888
1 XPIN Network (XPIN) in LAK
175.80434431
1 XPIN Network (XPIN) in LKR
රු2.45577929
1 XPIN Network (XPIN) in MDL
L0.13739813
1 XPIN Network (XPIN) in MGA
Ar36.59270456
1 XPIN Network (XPIN) in MOP
P0.064696
1 XPIN Network (XPIN) in MVR
0.1237311
1 XPIN Network (XPIN) in MWK
MK14.03992157
1 XPIN Network (XPIN) in MZN
MT0.5167593
1 XPIN Network (XPIN) in NPR
रु1.13533393
1 XPIN Network (XPIN) in PYG
57.353004
1 XPIN Network (XPIN) in RWF
Fr11.718063
1 XPIN Network (XPIN) in SBD
$0.06647514
1 XPIN Network (XPIN) in SCR
0.11305626
1 XPIN Network (XPIN) in SRD
$0.32097303
1 XPIN Network (XPIN) in SVC
$0.07068038
1 XPIN Network (XPIN) in SZL
L0.13982423
1 XPIN Network (XPIN) in TMT
m0.02838537
1 XPIN Network (XPIN) in TND
د.ت0.023702997
1 XPIN Network (XPIN) in TTD
$0.05482986
1 XPIN Network (XPIN) in UGX
Sh28.175108
1 XPIN Network (XPIN) in XAF
Fr4.561068
1 XPIN Network (XPIN) in XCD
$0.0218349
1 XPIN Network (XPIN) in XOF
Fr4.561068
1 XPIN Network (XPIN) in XPF
Fr0.824874
1 XPIN Network (XPIN) in BWP
P0.11540149
1 XPIN Network (XPIN) in BZD
$0.01625487
1 XPIN Network (XPIN) in CVE
$0.77020588
1 XPIN Network (XPIN) in DJF
Fr1.431399
1 XPIN Network (XPIN) in DOP
$0.51498016
1 XPIN Network (XPIN) in DZD
د.ج1.05268479
1 XPIN Network (XPIN) in FJD
$0.01835749
1 XPIN Network (XPIN) in GNF
Fr70.316465
1 XPIN Network (XPIN) in GTQ
Q0.06186555
1 XPIN Network (XPIN) in GYD
$1.6918004
1 XPIN Network (XPIN) in ISK
kr0.994701

Risorsa XPIN Network

Per una comprensione più approfondita di XPIN Network, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale XPIN Network
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo XPIN Network

Quanto vale oggi XPIN Network (XPIN)?
Il prezzo in tempo reale di XPIN in USD è 0.008087 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da XPIN in USD?
Il prezzo attuale di XPIN in USD è $ 0.008087. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di XPIN Network?
La capitalizzazione di mercato per XPIN è $ 131.78M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di XPIN?
La fornitura circolante di XPIN è 16.30B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di XPIN?
XPIN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.010038547477428971 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di XPIN?
XPIN ha visto un prezzo ATL di 0.000457316453478145 USD.
Qual è il volume di trading di XPIN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per XPIN è $ 2.94M USD.
XPIN salirà quest'anno?
XPIN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di XPIN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:08:34 (UTC+8)

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore XPIN in USD

Importo

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0.008087 USD

Fai trading di XPIN

XPIN/USDT
$0.0080868
$0.0080868
-2.17%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

