Economia del token e analisi del prezzo di XOCIETY (XO)
Informazioni su XOCIETY XO
XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.
Economia del token di XOCIETY (XO): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di XOCIETY (XO) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token XO che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token XO possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di XO, esplora il prezzo in tempo reale del token XO!
Cronologia dei prezzi di XOCIETY (XO)
L'analisi della cronologia dei prezzi di XO aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
